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आंदोलन को समाप्त कराने का आग्रह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष उदय राम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची में परीक्षा घोटाले के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्र नेताओं से वार्ता करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन अनियंत्रित हो सकता है।

आंदोलन को समाप्त कराने का आग्रह

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष उदय राम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची में कथित परीक्षा घोटाला के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को छात्र नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन विकराल हो जाए कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों को टेंट लगाने की अनुमती नहीं देना अमानवीय है।

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