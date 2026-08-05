शेखवारा विद्यालय में बाल संसद चुनाव का परिणाम हुआ घोषित
बोधगया के शेखवारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बाल संसद चुनाव के परिणाम घोषित हुए। प्रधानाध्यापिका अनामिका ने विजयी छात्रों को तिलक कर गांधी टोपी पहनाई। उन्होंने बताया कि बाल संसद छात्रों में नेतृत्व, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। सभी शिक्षक और छात्र कार्यक्रम में उपस्थित थे।
बोधगया प्रखंड के शेखवारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को बाल संसद चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापिका अनामिका ने विजयी छात्र-छात्राओं को तिलक लगाकर और गांधी टोपी पहनाकर की। उन्होंने कहा कि बाल संसद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के विकास का बेहतर माध्यम है। विद्यालय में 31 जुलाई को संगीत शिक्षक धर्मवीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान कराया गया था। कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। धर्मवीर कुमार शर्मा ने बाल संसद के उद्देश्य और प्रतिनिधियों के दायित्वों की जानकारी दी।
मौके पर सभी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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