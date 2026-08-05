Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेखवारा विद्यालय में बाल संसद चुनाव का परिणाम हुआ घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

बोधगया के शेखवारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बाल संसद चुनाव के परिणाम घोषित हुए। प्रधानाध्यापिका अनामिका ने विजयी छात्रों को तिलक कर गांधी टोपी पहनाई। उन्होंने बताया कि बाल संसद छात्रों में नेतृत्व, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। सभी शिक्षक और छात्र कार्यक्रम में उपस्थित थे।

शेखवारा विद्यालय में बाल संसद चुनाव का परिणाम हुआ घोषित

बोधगया प्रखंड के शेखवारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को बाल संसद चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापिका अनामिका ने विजयी छात्र-छात्राओं को तिलक लगाकर और गांधी टोपी पहनाकर की। उन्होंने कहा कि बाल संसद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के विकास का बेहतर माध्यम है। विद्यालय में 31 जुलाई को संगीत शिक्षक धर्मवीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान कराया गया था। कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। धर्मवीर कुमार शर्मा ने बाल संसद के उद्देश्य और प्रतिनिधियों के दायित्वों की जानकारी दी।

मौके पर सभी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bodh Gaya Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।