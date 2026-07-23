9 सूत्री मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने छात्रहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की। उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 9 मांगें रखी, जिसमें पेन-डाउन आंदोलन समाप्त करना, लंबित शैक्षणिक समस्याओं का समाधान और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की मांग शामिल है।
रांची, वरीय संवाददाता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में छात्रहित से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों को लेकर गुरुवार को प्रमुख छात्र संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए छात्र संगठनों ने एकमंच पर आकर संयुक्त आंदोलन की घोषणा की। इस संदर्भ में छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी 9 सूत्री मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र संगठनों की प्रमुख मांगों में विश्वविद्यालय में जारी पेन-डाउन आंदोलन को तत्काल समाप्त कराकर शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य करना तथा नेट, पीएचडी और जेआरएफ से संबंधित लंबित शैक्षणिक व प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र समाधान करना शामिल है।
इसके अलावा, जिन विभागों में सीटों की कटौती की गई है, वहाँ आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापन सुनिश्चित करने, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली तत्काल लागू करने तथा आरएसएसएस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी रवि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
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