9 सूत्री मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

रांची, वरीय संवाददाता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में छात्रहित से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों को लेकर गुरुवार को प्रमुख छात्र संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए छात्र संगठनों ने एकमंच पर आकर संयुक्त आंदोलन की घोषणा की। इस संदर्भ में छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी 9 सूत्री मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र संगठनों की प्रमुख मांगों में विश्वविद्यालय में जारी पेन-डाउन आंदोलन को तत्काल समाप्त कराकर शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य करना तथा नेट, पीएचडी और जेआरएफ से संबंधित लंबित शैक्षणिक व प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र समाधान करना शामिल है।