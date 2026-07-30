3 अगस्त को संथाल एकेडमी से समाहरणालय तक निकलेगी छात्र जन आक्रोश महारैली
दुमका में संथाल एकेडमी पर छात्र समन्वय समिति और अन्य संगठनों की बैठक हुई, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं, यूजी नामांकन सीटों में कटौती तथा आदिवासी छात्रों के खिलाफ अन्याय पर चर्चा की गई। सभी ने 3 अगस्त को शांतिपूर्ण महारैली का निर्णय लिया।
दुमका, प्रतिनिधि। एसपी कॉलेज के समीप स्थित संथाल एकेडमी में छात्र समन्वय समिति और अन्य छात्र संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ श्याम देव हेंब्रम ने की। बैठक में छात्रों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें जेपीएससी की सीटों में खरीद-फरोख्त, जेएसएससी फील्ड वर्कर परीक्षा के संथाली प्रश्नपत्र-2 में हुई अनियमितता, महाविद्यालयों में यूजी नामांकन सीटों में भारी कटौती तथा आदिवासी, मूलवासी और झारखंडी छात्रों के साथ हो रहे अन्याय प्रमुख रूप से शामिल थे। इन सभी समस्याओं के समाधान और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 3 अगस्त को संथाल एकेडमी एसपी कॉलेज दुमका से समाहरणालय दुमका तक शांतिपूर्ण छात्र जन आक्रोश महारैली निकाली जाएगी। छात्र समन्वय समिति ने सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे भारी संख्या में उपस्थित होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और छात्रों के हितों की आवाज को मजबूती प्रदान करें। बैठक में डॉ. श्याम देव हेंब्रम, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू, अभिषेक गुप्ता, सोल हांसदा, शंभू कुमार, सुलिश सोरेन, भीमसेंट सोरेन, बिमल कुमार टुडू, अमानुवेल हेंब्रम, रफाएल हेंब्रम, सुशील मुर्मू, अंकित हेंब्रम, नरेश मुर्मू सहित बड़ी संख्या में छात्र और संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।
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