जेएमएस विद्यालय हरमू में स्टूडेंट लर्निंग कॉन्फ्रेंस आयोजित
जेएमएस विद्यालय, हरमू लोहरदगा में कक्षा एक से चार तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट लर्निंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। बच्चों ने विविध विषयों पर जानकारी साझा की और अभिभावकों के प्रश्नों के उत्तर दिए।
लोहरदगा, संवाददाता। जेएमएस विद्यालय, हरमू लोहरदगा में गुरुवार को कक्षा एक से चार तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट लर्निंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। सम्मेलन के दौरान बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी, ईवीएस और गणित विषयों पर मॉडल एवं चार्ट प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने लिखित और मौखिक दोनों चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तथा अपने विषयों से संबंधित जानकारी अभिभावकों के समक्ष साझा करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए。
कार्यक्रम का उद्देश्य
डायरेक्टर सुषमा सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ विषयों की समझ को भी मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को सरल और व्यवहारिक तरीके से शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है और उसे पहचानकर निखारना विद्यालय का उद्देश्य है। उपप्रधानाध्यापिका दीपा शिखर ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों की मेहनत और उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय की अभिनव शिक्षण पद्धति की प्रशंसा करते हुए कहा कि गतिविधि आधारित शिक्षा से बच्चे पाठ्यवस्तु को आसानी से समझ और याद रख पाते हैं।
कार्यक्रम में भागीदारी
कार्यक्रम के आयोजन में रिचा साहू, राजेंद्र कुंवर, अंजिला परवीन, विवेक भारती, माना देवधारिया, खुशबू सिंह एवं शिल्पा शर्मा सहित सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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