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ईमानदारी, अनुशासन एवं सेवा भाव से करें नेतृत्व: कमलेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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फोटो- 9कैप्सन- एसडीएस इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के साथ मौजूद विद्यालय स्टाफ व प्रबंधकईमानदारी, अनुशासन एवं सेवा भाव से करें नेतृत्व: कमलेशएसडीपीएस इं

ईमानदारी, अनुशासन एवं सेवा भाव से करें नेतृत्व: कमलेश

ललितपुर। एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में छात्र नेतृत्व क्षमता, अनुशासन व उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नेतृत्व से आत्मविश्वास पैदा होता है। जो छात्र-छात्राओं के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्कूल चेयरमैन कमलेश चौधरी ने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन, सेवाभाव के साथ नेतृत्व का आह्वान किया। वहीं प्रधानाचार्य जान अरुणेश लाल ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, अनुशासित व नैतिक मूल्यों से युक्त नागरिक तैयार करना भी है, जो समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

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उन्होंने सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने दायित्वों का निष्ठा, समर्पण एवं निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने का संदेश दिया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर विभिन्न सदनों के पदाधिकारियों में रेड हाउस के कैप्टन अक्षत जैन, वाइस कैप्टन अर्पण, कैप्टन आराध्या निरंजन व वाइस कैप्टन आराध्य, ब्लू हाउस के कैप्टन मुद्गिल युवराज, वाइस कैप्टन शिवप्रताप, कैप्टन सुहाना मिश्रा तथा वाइस कैप्टन नव्या, येलो हाउस के कैप्टन सम्मेद जैन, वाइस कैप्टन पर्व तिवारी, कैप्टन शबनम राजपूत व वाइस कैप्टन हिया के अलावा ग्रीन हाउस के कैप्टन आराध्य दुबे, वाइस कैप्टन रोहिनिश, कैप्टन अंशिका गुप्ता व वाइस कैप्टन अन्वेशा को सम्मानपूर्वक पदभार ग्रहण कराया गया। सीसीए कैप्टन के रूप में हिमांशी चौरसिया नियुक्त की गयीं। विद्यालय के हेड बॉय श्लोक चतुर्वेदी, हेड गर्ल रचिता तिवारी, वाइस हेड बॉय नैतिक सोनी तथा वाइस हेड गर्ल वैभवी सेन को विद्यालय की छात्र परिषद का नेतृत्व सौंपा गया। स्पोर्ट्स कैप्टन आर्यन करोसिया व स्पोर्ट्स कैप्टन अनन्या शर्मा को खेल गतिविधियों की जिम्मेदारी प्रदान की गई। समारोह में चेयरमैन व प्रधानाचार्य ने नव-निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज लगाने के बाद सैश पहनाकर पद व गोपनियता की शपथ दिलाई तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।

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