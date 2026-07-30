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मांगों को लेकर मुंगेर कुलपति एवं कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
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मांगों को लेकर मुंगेर कुलपति एवं कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन मांगों को लेकर मुंगेर कुलपति एवं कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन

मांगों को लेकर मुंगेर कुलपति एवं कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन

खगड़िया। निज प्रतिनिधि सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं छात्र नेता अभिषेक आनंद ने गुरुवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव से मुलाकात कर छात्रहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग-अलग ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को पीएटी 2024, 2025 एवं पीजी स्पॉट नामांकन (सत्र 2025-27) के लंबित रिफंड तथा केडीएस कॉलेज, गोगरी की वर्षों से लंबित मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञापन में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पीएटी एवं पीजी स्पॉट नामांकन के कई ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जाने के बाद आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों को उनका आवेदन शुल्क वापस नहीं मिल पाया है।

इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की गई कि जिन अभ्यर्थियों का रिफंड अब तक लंबित है, उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाए तथा रिफंड प्राप्त करने वाले एवं लंबित छात्रों की विस्तृत सूची विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक की जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेह बन सके। इसके अतिरिक्त केडीएस० कॉलेज, गोगरी की आधारभूत समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2025 से लगातार कई बार कुलपति एवं कुलसचिव को पत्राचार कर महाविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया जाता रहा है। इस संबंध में कई ज्ञापन एवं पत्र भी सौंपे गए तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक पत्र भी निर्गत किया गया, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है। इससे हजारों छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।ज्ञापन में महाविद्यालय की जर्जर चारदीवारी की मरम्मत एवं निर्माण, आरओ प्लांट एवं वाटर कूलर की स्थापना, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, नियमित साफ-सफाई, बंद पड़े विज्ञान प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर चालू करना, साइकिल एवं मोटरसाइकिल स्टैंड का निर्माण, स्थायी सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, वर्षों से अधूरे महिला छात्रावास का निर्माण, जर्जर एवं अपर्याप्त क्लासरूमों की मरम्मत एवं नए स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण, आधुनिक लाइब्रेरी भवन का विकास, ऑडिटोरियम का निर्माण तथा परिसर में प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग की गई। अभिषेक आनंद ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि छात्रों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव उनकी पढ़ाई एवं भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को केवल पत्राचार तक सीमित न रहकर इन समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए। उन्होंने छात्रहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर लगातार लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने की बात कही। विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि इसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो छात्रहित में संगठन आगे की रणनीति बनाकर व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

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