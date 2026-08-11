टीएन अग्रवाल कॉलेज : बीएड सत्र 2026-28 के नवागत प्रशिक्षु प्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ
आरा में तारकेश्वर नारायण अग्रवाल कॉलेज में बी.एड. सत्र 2026-28 का नवागत प्रशिक्षु प्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का लक्ष्य नए प्रशिक्षुओं को महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं कार्यसंस्कृति से परिचित कराना है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया।
आरा। तारकेश्वर नारायण अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हरिगांव, आरा में बी.एड. सत्र 2026-28 के नवागत प्रशिक्षु प्रेरण कार्यक्रम (Student Induction Program) का शुभारंभ उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में हुआ। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस छह दिवसीय इंडक्शन वीक का आयोजन कॉलेज के अकादमिक समिति के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशित प्रशिक्षुओं को महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षकों, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों तथा संस्थान की कार्यसंस्कृति से परिचित कराना है।
इंडक्शन वीक का कार्यक्रम
सामान्य प्रश्न
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