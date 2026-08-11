एसबी कॉलेज : स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का आगाज, नियमित कक्षा पर जोर
सहजानंद ब्रह्मर्षि महाविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों, क्रेडिट सिस्टम और सतत मूल्यांकन की जानकारी दी गई। प्राचार्या और विभागाध्यक्षों ने विद्यार्थियों को शिक्षण में सक्रिय संलग्नता के लिए प्रेरित किया।
नवागत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रेडिट सिस्टम और सतत मूल्यांकन की दी गई जानकारी आरा, निज प्रतिनिधि। आरा के सहजानंद ब्रह्मर्षि महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वावधान में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (सत्र 2026-30) के नवागत विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या प्रो. मीना कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्या ने नवागत विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए छात्र जीवन में महाविद्यालय की भूमिका और इंडक्शन प्रोग्राम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से कॉलेज आने तथा पठन-पाठन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
सत्र की जानकारी
प्रथम सत्र में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ नीतू देवी ने संस्थागत परिचय के माध्यम से महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। भूगोल विभाग के डॉ. सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांतों एवं बहुविषयी शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। हिन्दी विभाग के डॉ. गौरव मिश्रा ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के क्रेडिट सिस्टम, मेजर-माइनर विषयों के चयन तथा वैश्विक अवसरों की जानकारी दी। रसायन विज्ञान के सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. राधिका ने सतत आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली समझाई। अपराह्न सत्र में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. मेराज दानापुरी ने स्टूडेंट सोसाइटी के गठन एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी का आह्वान किया। छात्र प्रतिनिधियों कृष्णा तिवारी, आदित्य एवं आइसा के साहिल अरोड़ा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन अर्थशास्त्र के डॉ. गुंजन कुमार ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, अतिथि एवं सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। मौके पर डॉ. उमेश कुमार राय, डॉ. प्रियंका भारती, डॉ. नमिता, डॉ. रीना, डॉ. मनीषा कुमारी, डॉ दिव्या, डॉ. महफूज अशरफ, डॉ. महताब इमाम, डॉ. श्वेता गौरव, डॉ. संतोष कुमार राम, डॉ. आशा रानी, डॉ. अनामिका, डॉ. प्रेमलता, डॉ. मिथिलेश कुमार गिरी, डॉ. वेंकटेश्वर चौधरी, डॉ. आदित्य कुमार आनंद, डॉ. धनंजय प्रसाद राय, डॉ. अशोक कुमार तिवारी, डॉ. एस.डी. सिंह, डॉ. राकेश कुमार आदि थे।
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