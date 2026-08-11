एसबी कॉलेज : स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का आगाज, नियमित कक्षा पर जोर

सत्र की जानकारी

प्रथम सत्र में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ नीतू देवी ने संस्थागत परिचय के माध्यम से महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। भूगोल विभाग के डॉ. सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांतों एवं बहुविषयी शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। हिन्दी विभाग के डॉ. गौरव मिश्रा ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के क्रेडिट सिस्टम, मेजर-माइनर विषयों के चयन तथा वैश्विक अवसरों की जानकारी दी। रसायन विज्ञान के सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. राधिका ने सतत आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली समझाई। अपराह्न सत्र में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. मेराज दानापुरी ने स्टूडेंट सोसाइटी के गठन एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी का आह्वान किया। छात्र प्रतिनिधियों कृष्णा तिवारी, आदित्य एवं आइसा के साहिल अरोड़ा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन अर्थशास्त्र के डॉ. गुंजन कुमार ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, अतिथि एवं सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। मौके पर डॉ. उमेश कुमार राय, डॉ. प्रियंका भारती, डॉ. नमिता, डॉ. रीना, डॉ. मनीषा कुमारी, डॉ दिव्या, डॉ. महफूज अशरफ, डॉ. महताब इमाम, डॉ. श्वेता गौरव, डॉ. संतोष कुमार राम, डॉ. आशा रानी, डॉ. अनामिका, डॉ. प्रेमलता, डॉ. मिथिलेश कुमार गिरी, डॉ. वेंकटेश्वर चौधरी, डॉ. आदित्य कुमार आनंद, डॉ. धनंजय प्रसाद राय, डॉ. अशोक कुमार तिवारी, डॉ. एस.डी. सिंह, डॉ. राकेश कुमार आदि थे।