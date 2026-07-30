दीक्षारम्भ कार्यक्रम में छात्राओं को समितियों की दी गई जानकारी
बहराइच महिला महाविद्यालय में दीक्षारम्भ कार्यक्रम के चौथे दिन प्राचार्या प्रो. प्रिया मुखर्जी के नेतृत्व में नवप्रवेशित छात्राओं को विभिन्न समितियों और गतिविधियों से परिचित कराया गया। क्रीड़ा समिति ने खेलकूद में सक्रियता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि हेल्थ क्लब और प्लेसमेंट सेल ने स्वास्थ्य और करियर के अवसरों पर जोर दिया।
बहराइच, संवाददाता। महिला महाविद्यालय में दीक्षारम्भ कार्यक्रम चल रहा है। चौथे दिन प्राचार्या प्रो. प्रिया मुखर्जी के मार्गदर्शन में आईक्यूएसी द्वारा नवप्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय की विभिन्न समितियों एवं गतिविधियों से परिचित कराया गया। क्रीड़ा समिति की प्रभारी कु. आकांक्षा पटेल एवं डॉ. रूही ने खेलकूद गतिविधियों एवं वार्षिक प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए छात्राओं को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। डॉ. मनीषा खन्ना ने बालिका हेल्थ क्लब के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मानसिक कल्याण संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं प्लेसमेंट सेल की प्रभारी डॉ. निधि मल्ल ने करियर काउंसलिंग, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के अंत में छात्राओं से महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता कर अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आह्वान किया गया।
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