एमएसयू का अनशन दूसरे दिन जारी, काॅलेज प्रशासन से वार्ता विफल
बेनीपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। मुख्य मांगों में ट्रांसफार्मर हटाने, पीजी पढ़ाई शुरू करने और प्रयोगशाला शुल्क की जांच शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन से ठोस आश्वासन न मिलने के कारण स्टूडेंट्स ने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया।
बेनीपुर, निज संवाददाता। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बेनीपुर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज इकाई के अध्यक्ष प्रशांत मिश्र एवं राहुल झा का अनशन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कॉलेज प्रशासन की ओर से वार्ता की पहल हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। अनशनकारियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक ठोस कार्रवाई एवं लिखित आश्वासन नहीं मिलता, अनशन जारी रहेगा। मौके पर संगठन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष गौतम झा ने कहा कि जब तक कॉलेज की बदहाल व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा।
कॉलेज परिसर में जानलेवा बन चुके ट्रांसफार्मरों को तत्काल हटाना होगा, वाणिज्य एवं विज्ञान सहित सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करनी होगी तथा वर्षों से कॉलेज में प्रयोगशाला शुल्क के नाम पर हुई अव्यवस्था का हिसाब देना होगा। घनश्याम ठाकुर एवं दिलीप पासवान ने कहा कि प्रयोगशाला के नाम पर वर्षों से छात्रों से शुल्क लिया गया, लेकिन लैब का संचालन नहीं हुआ। मौके पर शुभम झा, विक्की मिश्रा, राजा बाबू झा, शिवम शिबू, केशव पंडित, गौतम चौधरी, रोहित मिश्रा, वर्षा कुमारी, श्रुति कुमारी, मो. आदिल आदि ने भी अपने विचार रखे।
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