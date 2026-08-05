मांगों को लेकर भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्रहित की विभिन्न मांगों को लेकर छात्र उत्कर्ष सिंह एवं अनुज की भूख हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही।
बाजपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्रहित की विभिन्न मांगों को लेकर छात्र उत्कर्ष सिंह और अनुज की भूख हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। लगातार अनशन के चलते दोनों छात्रों के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उत्कर्ष सिंह का शुगर स्तर भी कम पाया गया। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल उपचार लेने की सलाह दी। इसके बावजूद दोनों छात्रों ने कहा कि छात्रहित की मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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