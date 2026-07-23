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छात्र आंदोलन के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने छात्र हित में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 23 से 28 जुलाई तक विभिन्न संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चलाया जाएगा। छात्रों ने शिक्षा के निजीकरण, परीक्षा घोटालों और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही की मांग की। ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

छात्र आंदोलन के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान

कानपुर। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) कानपुर जिला कमेटी की ओर से छात्र हित में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान 23 से 28 जुलाई के बीच विभिन्न शिक्षण संस्थानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चलाया जाएगा। सभी हस्ताक्षरों सहित विस्तृत ज्ञापन रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जिला संयोजक महबूब आलम ने कहा कि छात्र शिक्षा के निजीकरण, परीक्षा घोटालों, एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार तथा शिक्षा मंत्री की जवाबदेही की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आराध्य बाजपेयी ने कहा कि देशभर के सभी छात्र एकजुट हैं। यह अभियान गोल चौराहा, सर्वोदय नगर, रावतपुर में चलाया गया।

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इस मौके पर वैष्णवी सक्सेना, मरियम जमील, जुनैद मंसूरी, अश्वनी मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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