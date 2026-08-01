छात्र संघ बहाली को लेकर एनएसयूआई ने सौपा ज्ञापन
बेतिया, बेतिया कार्यालय एमजेके कॉलेज परिसर में सारण स्नातक विधान परिषद के सदस्य
बेतिया, बेतिया कार्यालय एमजेके कॉलेज परिसर में सारण स्नातक विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव का आगमन हुआ। इसी दौरान एनएसयूआई नगर अध्यक्ष व एमजेके कॉलेज के छात्र सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें ज्ञापन सौप कर अनुरोध किया कि सदन के पटल पर छात्रों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने तीन सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिसमे बीबीए, बीसीए नामांकन को पुन: शुरू किया जाये। सत्र 2026 से 2030 तक के यूजी के सीटों में वृद्धि हो और छात्र संघ की बहाली हो।
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