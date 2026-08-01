Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र संघ बहाली को लेकर एनएसयूआई ने सौपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

बेतिया, बेतिया कार्यालय एमजेके कॉलेज परिसर में सारण स्नातक विधान परिषद के सदस्य

छात्र संघ बहाली को लेकर एनएसयूआई ने सौपा ज्ञापन

बेतिया, बेतिया कार्यालय एमजेके कॉलेज परिसर में सारण स्नातक विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव का आगमन हुआ। इसी दौरान एनएसयूआई नगर अध्यक्ष व एमजेके कॉलेज के छात्र सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें ज्ञापन सौप कर अनुरोध किया कि सदन के पटल पर छात्रों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने तीन सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिसमे बीबीए, बीसीए नामांकन को पुन: शुरू किया जाये। सत्र 2026 से 2030 तक के यूजी के सीटों में वृद्धि हो और छात्र संघ की बहाली हो।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।