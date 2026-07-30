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छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, मेधावियों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में छात्र परिषद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ। नव निर्वाचित छात्र परिषद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कार और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को अनुशासन और नेतृत्व की प्रेरणा दी।

छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, मेधावियों का हुआ सम्मान
छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, मेधावियों का हुआ सम्मान

बाराबंकी। अयोध्या-लखनऊ मार्ग स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में गुरुवार को छात्र परिषद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, वंदना एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या मितुषी नेगी ने मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में वरिष्ठ हेड बॉय अभिजीत पटेल और वरिष्ठ हेड गर्ल अक्षिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान विभिन्न हाउस एवं गतिविधियों के कैप्टन, वाइस कैप्टन तथा अन्य छात्र प्रतिनिधियों ने विद्यालय की गरिमा बनाए रखने और जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।विद्यालय ने कक्षा 10 व 12 के टॉपर्स, विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा जेईई एडवांस में चयनित छात्रों को पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों को भी उनके समर्पण और मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शीला सिंह एवं विद्यालय चेयरमैन पीपी सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा और नेतृत्व की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ।

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