अहमद खान हेड बॉय, सिद्धि वशिष्ठ बनीं हेड गर्ल

प्रयागराज। खेलगांव पब्लिक स्कूल में शनिवार को विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मोहम्मद अहमद खान को हेड बॉय, ऋत्विक विश्वकर्मा को ब्रदर हेड बॉय, सिद्धि वशिष्ठ को हेड गर्ल तथा सान्वी नवल को सिस्टर हेड गर्ल चुना गया। वैभव मिश्रा (कैप्टन बॉयज), मन्नत सिंह (कैप्टन गर्ल्स), यथार्थ राय (वाइस कैप्टन बॉयज), अदिति गुप्ता (वाइस कैप्टन गर्ल्स), अंशिका सिंह (हेड, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन), प्रणय शर्मा (लिटरेरी कैप्टन बॉयज), समृद्धि त्रिवेदी (लिटरेरी कैप्टन गर्ल्स), मोहम्मद मुजम्मिल अली हाशमी (हेड डिसिप्लिन इंचार्ज बॉयज), मोहम्मद आशिर रहमान खान (डिसिप्लिन इंचार्ज बॉयज), प्रियंका पटेल (हेड डिसिप्लिन इंचार्ज गर्ल्स), अपणी मिश्रा (डिसिप्लिन इंचार्ज गर्ल्स), आश्रुत केशरवानी (स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज), समृद्धि सिंह (स्पोर्टस कैप्टन गर्ल्स), प्रथम कुमार तिवारी (कल्चरल हेड बॉयज), अंजलि सिंह (कल्चरल हेड गर्ल्स) तथा दिव्या मिश्रा को एनवायरमेंट सेक्रेटरी चुना गया।