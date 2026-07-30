छात्र परिषद ने ली शपथ, मिलीं जिम्मेदारियां
आरसीएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद का गठन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ निदेशक विकास भारद्वाज ने किया। नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को बैज पहनाकर दायित्व सौंपे गए और उन्होंने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने की शपथ ली।
आरसीएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद का गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर विकास भारद्वाज ने किया। समारोह में हेड गर्ल, हेड बॉय, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चारों हाउस (रेड, यलो, ग्रीन एवं ब्लू) के कैप्टन व वाइस कैप्टन सहित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज एवं दायित्व सौंपे गए। नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ ली। डायरेक्टर विकास भारद्वाज ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सच्चा नेता अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करता है।
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