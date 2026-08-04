बोकारो पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद का गठन, आदित्य बने हेड बॉय
बोकारो पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद का गठन, आदित्य बने हेड बॉयबोकारो पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद का गठन, आदित्य बने हेड बॉयबोकारो पब्लिक स्कूल में छा
सेक्टर-3 स्थित बोकारो पब्लिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद का गठन व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। प्राचार्या डॉ. सुधा शेखर ने नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। छात्र परिषद में हेड बॉय आदित्य कुमार, हेड गर्ल सौम्या राज मिश्रा, डिप्टी हेड बॉय अर्णव मोहन व डिप्टी हेड गर्ल कृतिका नंदिनी चुने गए। रिया कुमारी को कल्चरल कैप्टन, कुंदन कुमार को स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज व आकांक्षा को स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल्स बनाया गया।
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