पारस सिंह बने प्रधानमंत्री, कीर्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी
लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में छात्र मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पारस सिंह राजपूत को छात्र प्रधानमंत्री और आर्यन यादव को उपप्रधानमंत्री बनाया गया। सभी छात्रों को विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।
तिर्वा, संवाददाता। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को किताबों तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को उसका व्यवहारिक ज्ञान देने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में छात्र मंत्रिमंडल का गठन किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। सोमवार को विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पारस सिंह राजपूत को छात्र मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आर्यन यादव को उपप्रधानमंत्री और कीर्ति को शिक्षा मंत्री बनाया। आकाश और अंशिका यादव को अनुशासन मंत्री, शिवाजी को विज्ञान मंत्री, आस्था कुशवाहा को वंदना मंत्री, दुष्यंत सिंह भदौरिया को स्वास्थ्य मंत्री, मोहम्मद तवरेज को कला मंत्री और अभिनव यादव को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई।
इसी तरह ऋषि राजपूत को परिवहन, अर्शी और रमन को विद्युत, शिवांशु को कंप्यूटर, आराध्या को सामाजिक अध्ययन, अरनव को खोया-पाया और अंकित राजपूत को खेल मंत्री बनाया गया। रोशनी बानो को स्वच्छता एवं साज-सज्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। संसदीय कार्य मंत्री अकरम वारसी ने भी कार्यक्रम के दौरान संसद की कार्यप्रणाली और मंत्रिमंडल के क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य रामकृपाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ जरूरी है। छात्र मंत्रिमंडल के गठन से बच्चों में नेतृत्व, निर्णय लेने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। संस्थापक अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया और प्रबंधक अजीत प्रताप सिंह ने सभी छात्र पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें