विज्ञापन- डीएवी बखरी में प्रतिभा सम्मान समारोह
डीएवी बखरी में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहाँ सीबीएसई परीक्षा में 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य आरसी शर्मा ने कहा कि यह सफलता विद्यालय के लिए गर्व का विषय है और विद्यार्थियों को आगे भी अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनानी चाहिए।
फोटो मुजफ्फरपुर। डीएवी बखरी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य आरसी शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की इस सफलता से विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखनी होगी और भविष्य में भी अच्छे अंकों के साथ सफलता की ओर अग्रसर रहना होगा।
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