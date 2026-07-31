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प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर छात्र से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेंगलुरु में एक 19 वर्षीय छात्र, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा है, ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के कारण चार अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना 28 जुलाई को जलाहल्ली में हुई।

प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर छात्र से मारपीट

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) से जुड़े 19 वर्षीय एक छात्र ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर चार अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया। छात्र के आरोपों के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छात्र ने बताया कि यह घटना 28 जुलाई को जलाहल्ली इलाके में हुई। पीड़ित छात्र ने नीट पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।

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