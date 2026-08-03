इंटरमीडिएट के छात्र को रास्ते में रोककर तमंचे की बट से हमला
प्रयागराज में एक इंटरमीडिएट के छात्र पर उसके घर लौटते समय रास्ते में हमला किया गया। हमलावरों ने छात्र को रोककर उसे पीटा और तमंचे की बट से उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। पुलिस ने एक नामजद आरोपित और अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शिवकुटी में इंटरमीडिएट के एक छात्र को रास्ते में रोककर मारपीट और तमंचे की बट से सिर पर प्रहार करने का का मामला सामने आया है। पुलिस तहरीर के आधार पर एक नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है।होलागढ़ के मनोज पांडेय का बेटा शहर के एक विद्यालय में बारहवीं का छात्र है। आरोप है कि 29 जुलाई की दोपहर करीब ढाई बजे स्कूल से छुट्टी होने पर छात्र अपने घर जा रहा था। रास्ते में मृत्युंजय हास्पिटल के पास आदित्य प्रजापति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर छात्र को रास्ते में रोक लिया।
इसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि तमंचे की बट से सिर पर मारकर लहूलुहान कर हमलावर भाग निकले। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एक नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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