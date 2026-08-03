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छात्र ने साइबर ठगों को बेचा खाता, नौ करोड़ तक लेन-देन

By Amit Kumar Varma
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में एक छात्र पर साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता बेचने का आरोप लगाया गया है। छात्र अनुराग मौर्य के खाते में लगभग नौ करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में अनुराग के खिलाफ तीन केस सामने आए हैं।

छात्र ने साइबर ठगों को बेचा खाता, नौ करोड़ तक लेन-देन

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। साइबर ठगों को कमीशन के आधार पर बैंक खाता बेचने के आरोप में सारनाथ थानाक्षेत्र के कोटवा निवासी एक छात्र के खिलाफ आदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके खाते में करीब नौ करोड़ रुपयों का लेनदेन हुआ है। छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को यह सफलता संदिग्ध खातों की जांच के लिए चल रहे ‘ऑपरेशन साई वज्र’ के तहत मिली। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से मिली संदिग्ध खातों की सूची की छानबीन में कोटवा के छात्र अनुराग मौर्य निशाने पर आया। पुलिस के अनुसार अनुराग के खाते से संबंधित साइबर ठगी के तीन केस दर्ज हैं।

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पहले केस में 37306 रुपये की ठगी हुई है जबकि दूसरे केस में सात करोड़ छह लाख, तीसरे केस में सवा करोड़ रुपये ठगी के आए जिनकी निकासी की गई। रुपयों की निकासी पहली जनवरी 2025 से 15 जुलाई 2026 के बीच हुई है।पुलिस के मुताबिक अनुराग लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उसने टेलीग्राम पर एक ऐड देखा था। उसमें खाते के बदले कमीशन देने की बात थी। ऐड में दिए नंबर पर संपर्क कर उसने अपना खाता उपलब्ध कराया था। उसे हर माह कमीशन आता था।

Amit Kumar Varma

लेखक के बारे में

Amit Kumar Varma

शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।


विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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