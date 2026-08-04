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शिक्षक की बेटी को मिला प्रथम स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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चंद्रपुरा के पपलो मध्य विद्यालय में शिक्षक श्यामदेव प्रसाद की बेटी आदिति श्यामनिता ने रांची विश्वविद्यालय की पोस्टर प्रतियोगिता में बॉटनी के रिसर्च स्कॉलर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र और मेडल दिया गया। विभागाध्यक्ष डॉ स्मृति सिंह ने उनकी रचना की सराहना की है।

शिक्षक की बेटी को मिला प्रथम स्थान

चंद्रपुरा। प्रखंड के पपलो मध्य विद्यालय के शिक्षक श्यामदेव प्रसाद की बेटी आदिति श्यामनिता ने रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित भारतीय रसायन विज्ञान के जनक प्रफुल्ल चन्द्र रे की स्मृति में पोस्टर प्रतियोगिता बॉटनी के रिसर्च स्कॉलर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ स्मृति सिंह एवं निदेशक एके बेसरा ने अदिति की रचना की प्रशंसा करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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