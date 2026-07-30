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मेरठ : स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को खेत में खींचा

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के काजमाबाद गूंज गांव में एक कक्षा 11 की छात्रा को स्कूल जाते समय कुछ युवकों ने खेत में खींच लिया। अन्य छात्राओं ने परिवार को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छात्रा को खेत में बरामद किया और कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

मेरठ : स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को खेत में खींचा
मेरठ : स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को खेत में खींचा

मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के काजमाबाद गूंज गांव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब कक्षा 11 की एक छात्रा को स्कूल जाते समय कुछ युवकों द्वारा जबरन खेत में खींच ले जाने का मामला सामने आया।

घटना की जानकारी

छात्रा के साथ जा रही अन्य छात्राओं ने घटना की जानकारी गांव पहुंचाकर परिजनों को दी, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों और आसपास के जंगल में छात्रा की तलाश में जुट गए। सूचना पर एसपी सिटी विनायक भोसले, सीओ और परतापुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खेतों में सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया। तलाश अभियान को तेज करने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद छात्रा खेत में कीचड़ से सनी हुई हालत में बरामद हुई। छात्रा के मिलने के बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

क्षेत्र में दहशत

बताया गया कि छात्रा प्रतिदिन की तरह सुबह करीब 7:30 बजे गांव की अन्य छात्राओं के साथ साइकिल से मोहिद्दीनपुर-गेझा मार्ग स्थित इंटर कॉलेज जा रही थी। रास्ते में हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। छात्रा के परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों ने भी आरोपी युवकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उधर, कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसपी सिटी से स्कूल खुलने और छुट्टी के समय कॉलेज के बाहर नियमित पुलिस गश्त कराने की मांग की। शिक्षकों का कहना था कि इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में छात्राएं आवागमन करती हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जानी चाहिए। एसपी सिटी विनायक भोसले ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। छात्रा के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्या छात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कोई कदम उठाया है?
एसपी सिटी विनायक भोसले ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

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Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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