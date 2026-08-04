Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंडलीय शतरंज में रहा जनपद का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

बलिया जनपद ने 2026-27 के मंडलीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। आजमगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 में से 15 खिलाड़ियों का चयन अलीगढ़ में होने वाली प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्टता दिखाई, जिससे जनपद का नाम रोशन हुआ।

मंडलीय शतरंज में रहा जनपद का दबदबा

बलिया, संवाददाता। सत्र 2026-27 के मंडलीय विद्यालयीय खेलों में जनपद ने दमदार आगाज किया। आजमगढ़ में आयोजित मंडलीय विद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता में जनपद से पहुंचे 18 में से 15 खिलाड़ियों का चयन अलीगढ़ में आयोजित प्रदेशीय विद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ। रविवार को आजमगढ़ के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में मेजबान आजमगढ़ के अलावा मऊ और बलिया के शतरंज खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने किया। जनपद से अंडर 19 बालक वर्ग में अभिषेक चौहान, गौतम मौर्य, रवि कुमार, मोहम्मद आतिफ व अंश प्रजापति, अंडर 19 बालिका वर्ग में श्वेता मौर्य, अंडर 17 बालक वर्ग में सुंदरम, अंश कुमार, सत्यम गुप्त व सत्यम खरवार, अंडर-17 बालिका वर्ग में नेहा, अनन्या सिंह, रूपा यादव व अनुष्का कुमारी तथा अंडर-14 बालक वर्ग में दिव्य सिंह यादव का चयन प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए हुआ।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: शतरंज में जिले के खिलाड़ियों का दबदबा

जिला क्रीड़ा सचिव दिनेश प्रसाद के नेतृत्व में जनपदीय टीम ने प्रतिभाग किया। वहीं पवन आर्य, पंकज यादव व किरन सिंह टीम संग उपस्थित रहे। शतरंज खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर विद्यालयी खेलों के नोडल ओमप्रकाश यादव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, डॉ संजय कुमार राय, अनिल सिंह, उमेश चंद पाण्डेय, विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद दानिश, अनुज कुमार सिंह, कृष्णानंद, धर्मवीर, शंकर रावत, सचिन पाल, जितेंद्र गोंड आदि ने बधाई दी।

ये भी पढ़ें:नौ खिलाड़ियों ने नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर अवॉर्ड हासिल किया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News Regional
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।