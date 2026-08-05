कर्मियों की हड़ताल से पशुओं का टीकाकरण अभियान ठप

कर्मियों की हड़ताल से पशुओं का टीकाकरण अभियान ठप
मेहंदिया, निज संवाददाता।जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 2 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था।
मेहंदिया, निज संवाददाता। वैक्सीनेशन कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में पशुओं के खुरपका-खुरहा टीकाकरण अभियान पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 2 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
कर्मियों की मांगें
लेकिन वैक्सीनेशन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण अभियान बीच में ही ठप पड़ गया है और अब तक बड़ी संख्या में पशु टीकाकरण से वंचित हैं। कर्मी स्वयं को नियमित कर पशु मित्र का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पूरे वर्ष अलग-अलग टीकाकरण अभियानों में अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए उन्हें स्थायी पहचान और नियमित मानदेय मिलना चाहिए।
सरकारी नीति पर आरोप
हड़ताली कर्मियों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका-खुरहा सहित कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जून, जुलाई और अगस्त के दौरान गंदगी एवं नमी के कारण रोग तेजी से फैलने की आशंका रहती है।
पशुपालकों की चिंताएं
ऐसे समय पर समयबद्ध टीकाकरण बेहद आवश्यक माना जाता है ताकि पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। टीकाकरण कार्य बंद रहने से क्षेत्र के पशुपालक चिंतित हैं। कई पशुपालकों का कहना है कि यदि जल्द टीकाकरण शुरू नहीं हुआ तो पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
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