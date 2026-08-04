संयुक्त मोर्चा ने एसआरयू इफिको में की गेट मीटिंग
- जीएम को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर
रामगढ़, प्रतिनिधि। एसआरयू इफिको मरार में संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयुक्त मोर्चा संगठन के वरिष्ठ नेता श्री के.डी. मिश्रा जी शामिल हुए। के.डी. मिश्रा ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से मजदूरों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया जा रहा है। आज एसआरयू का प्लांट चल रहा है तो यह मजदूरों के खून-पसीने की देन है। मीटिंग की अध्यक्षता संयुक्त मोर्चा संगठन के वरिष्ठ नेता किशोर महतो और संचालन महेश यादव ने किया। किशोर महतो ने मजदूरों को संगठन की 5 सूत्री मांगों के बारे में विस्तार से बताया और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को मंच के माध्यम से रखा।
गेट मीटिंग के बाद संयुक्त मोर्चा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक पी.के. गुप्ता और प्रबंधक यश कुमार को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांगों में केंद्रीय वेतनमान के अनुसार न्यूनतम मजदूरी, ग्रेच्युटी, नियुक्ति पत्र, आवास सुविधा और 26 दिन कार्य शामिल हैं। संगठन ने 15 दिन के अंदर मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। इस अवसर पर महेश प्रजापति, गुप्तेश्वर मिश्र, राजू वर्मा, प्रकाश महतो, राथो महतो, विजय प्रजापति, जुगनू प्रसाद, उदय प्रसाद आदि मौजूद थे।
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