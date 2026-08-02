चितरा : 12 वें वेतन बोर्ड गठन की मांग तेज
चितरा,प्रतिनिधि।12वें वेतन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर चितरा कोलियरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार को कोलियरी के
चितरा,प्रतिनिधि। 12वें वेतन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर चितरा कोलियरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार को कोलियरी के वर्कशॉप परिसर के समीप आयोजित गेट मीटिंग में बड़ी संख्या में कोयला कर्मियों ने भाग लिया और कोलियरी प्रबंधन व कोल इंडिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए मजदूर नेताओं ने कहा कि लंबे समय से 12वें वेतन बोर्ड के गठन की मांग लंबित है। जिससे देशभर के कोयला कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही वेतन बोर्ड का गठन नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
नेताओं ने बताया कि संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के बैनर तले 12 अगस्त 2026 को चितरा कोलियरी स्थित क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। रविवार की गेट मीटिंग इसी आंदोलन की तैयारी और मजदूरों को एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। मजदूर नेताओं ने सभी कोयला कर्मियों से अधिक से अधिक संख्या में धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी एकजुटता का परिचय देने की अपील की। उनका कहना था कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गेट मीटिंग में मजदूर नेता पशुपति कोल, राजेश राय, योगेश राय, श्याम सुंदर तिवारी, अभिषेक कुमार, दिनेश महतो, भूदेव चंद्र महतो, होपना मरांडी के अलावा डोमन दे, जुगल दास, दिलीप सिंह, दिलीप झा, रिशा हेंब्रम, राजेश महतो, फनी महतो, फली कोल, राजू कोल, बलराम मंडल समेत बड़ी संख्या में कोयला कर्मी उपस्थित थे।
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