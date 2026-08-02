Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एलएनएमयू के कर्मियों की हड़ताल समाप्त, मांगों पर बनी सहमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी होने की उम्मीद बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 27...

एलएनएमयू के कर्मियों की हड़ताल समाप्त, मांगों पर बनी सहमति

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 27 जुलाई से चली आ रही हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता में विभिन्न लंबित मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।

ये भी पढ़ें:Darbhanga News: एलएनएमयू में कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

कर्मचारी संघ के जिला सचिव मनोज मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया है। सहमति के अनुसार पूर्व स्वीकृत मामलों का शीघ्र निष्पादन, लंबित वेतन एवं अन्य देयकों का भुगतान, रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, न्यायालय एवं सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, स्थानांतरण, एमएसीपी, वेतन विसंगति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। कई मामलों में संबंधित समितियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भुगतान एवं कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है।

हड़ताल के समाप्ति का निर्णय

मनोज मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल किए जाने के बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटकर नियमित रूप से कार्य करने की अपील की। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सहमति पत्र में 17 बिंदुओं पर निर्णय का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा हड़ताल अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। इस निर्णय के बाद सोमवार से महाविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सामान्य होने की उम्मीद है।

प्रश्नोत्तर

कब से हड़ताल चल रही थी?
हड़ताल 27 जुलाई से चल रही थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News University Begusarai Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।