एलएनएमयू के कर्मियों की हड़ताल समाप्त, मांगों पर बनी सहमति

किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी होने की उम्मीद बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 27...

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 27 जुलाई से चली आ रही हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता में विभिन्न लंबित मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें कर्मचारी संघ के जिला सचिव मनोज मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया है। सहमति के अनुसार पूर्व स्वीकृत मामलों का शीघ्र निष्पादन, लंबित वेतन एवं अन्य देयकों का भुगतान, रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, न्यायालय एवं सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, स्थानांतरण, एमएसीपी, वेतन विसंगति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। कई मामलों में संबंधित समितियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भुगतान एवं कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है।

हड़ताल के समाप्ति का निर्णय मनोज मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल किए जाने के बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटकर नियमित रूप से कार्य करने की अपील की। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सहमति पत्र में 17 बिंदुओं पर निर्णय का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा हड़ताल अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। इस निर्णय के बाद सोमवार से महाविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सामान्य होने की उम्मीद है।