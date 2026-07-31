एसपी ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर मेला क्षेत्र का लिया जायजा

जरमुंडी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने मेला क्षेत्र में घूम घूम कर तारा मंदिर मोड़, दर्शनीया मोड़, हाईवे मोड़ सहित विभिन्न ओपी का जायजा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी से बातचीत की और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बासुकीनाथ मंदिर, शिवगंगा, कांवरिया पथ, नागनाथ चौक, दर्शनीयाटिकर सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। एसपी ने विभिन्न प्वाइंट पर मौजूद दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति की जांच की। तैनात पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को विकलांग व लाचार कांवरियों को सहयोग देकर बाबा का दर्शन कराने का निर्देश दिया।

इस दौरान पदाधिकारियों को उसके कर्त्तव्य एवं दायित्व का भी बोध कराया गए। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मेला क्षेत्र में असमाजिक तत्वों पर नजर रहेगी, अफवाह फैलाये जानेवाले से सावधान रहने की बात कही। दुर्घटना की स्थिति में अविलंब सूचना नियंत्रण कक्ष को देने की बात कही। सख्त ताकीद दिया कि कोई भी कर्मी डयूटी छोड़कर कहीं नहीं जाएं तथा कांवरियों से अभद्र व्यवहार नहीं करें। एसपी ने मेला क्षेत्र के विभिन्न प्वाइंट पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का निरीक्षण किया। बताया कि मंदिर सहित मेला क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। निकास द्वार से कोई भी व्यक्ति गर्भगृह के अंदर नहीं जायेंगे। इस मौके पर डीएसपी, एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।