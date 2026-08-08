कांवड़ यात्रा: जनपद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
सावन की कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस ने उपायों में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया है, जैसे ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी। यात्रा के दौरान किसी भी अराजकता से निपटने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। डाक कांवड़ के लिए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया है।
सावन की कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचते ही जनपद में पुलिस और प्रशासन अमले ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अभेद्य बना दिया है। ब्रजघाट गंगा घाट से लेकर जनपद के तमाम कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अफसरों का पूरा ध्यान कांवड़ यात्रा को सुरक्षति सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने पर केंद्रित है। सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों, मुख्य चौराहों और कांवड़ मार्गों पर ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार आसमान से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पूरे यात्रा मार्ग और ब्रजघाट के गंगा घाटों को सीसीटीवी कैमरों की जद में लिया गया ह। कंट्रोल रूम से अधिकारी पल पाल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या संदिग्ध हलचल का तुरंत पता लगाया जा सके।
यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था
यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों, हुड़दंगियों और सोशल मीडिया या धरातल पर अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख है। संदिग्धों पर जनर रखने के लिए सादे कपड़ों और कांवड़िओं के वेश में पुलिसकर्मी और एलआईयू की टीमों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डाक कांवड़ के लिए विशेष सुरक्षा घेरा
कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में डाक कांवड़ की तेज गति और गाड़ियों के काफिलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। डाक कांवड़ियों को सुरक्षित आवागमन के लिए मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ मार्गों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और रूट डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिससे आम यातायात बाधित न हो और शिवभक्तों को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
ब्रजघाट गंगा घाट पर फोर्स तैनात
उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में कांवड़ियां ब्रजघाट गंगा घाट आते हैं। गंगा घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और पीएसी की टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाई गई है। डीएम और एसपी कांवड़ मार्गों का समय समय पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहे हैं।
विशेष चौकसी
दिन के साथ साथ रात में भी विशेष चौकसी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के जवान दिन के साथ साथ रात में भी विशेष चौकसी बरत रहे हैं। रात में कांवड़ियों को दिक्कत न आए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ सेवा शिविरों के पास पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी रात भर विभिन्न थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
बम निरोधक दस्ते की जांच
बम निरोधक दस्ते ने की शिविरों की जांच कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराए जाने एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्काउंड (बम निरोधक) दस्ते ने जनपद में विभिन्न स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कांवड़ मार्गों, शिविरों व धार्मिक स्थलों पर संदिग्ध वस्तुओं की चैकिंग की गई। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
वाहनों के चालान
कांवड़ मार्गों पर चलने वाले वाहनों के काटे चालान पुलिस ने कांविड़यों के चलने के लिए कांवड़ मार्ग बनाए हैं। जिनपर सिर्फ कांवड़िए ही चल रहे हैं। लेकिन मौका लगते ही कुछ वाहन चालक भी इस लेन में आ रहे हैं। जिनका यातायात पुलिस के जवान चालान कर रहे हैं। यातायात पुलिस की टीम लगातार कांवड़ मार्गों पर गश्त कर रही है।
क्या कहते हैं एसपी
कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 24 घंटे कांवड़ मार्ग और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन की मदद से भी निगरानी कराई जा रही है। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही न बरते जाए, रुट डायवर्जन का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एसपी
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।