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आंतरिक अंक देने को कॉलेजों को रखना होगा विषयवार शिक्षक

By Bhado Majhi
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। कॉलेजों को शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। यदि कोई विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो कॉलेज प्रबंधन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 18 अगस्त 2026 को समाप्त होगी।

आंतरिक अंक देने को कॉलेजों को रखना होगा विषयवार शिक्षक

कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में अब आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन को लेकर नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब कॉलेजों को अपने यहां विषयवार शिक्षकों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति करनी होगी, ताकि छात्र-छात्राओं को आंतरिक और प्रायोगिक अंक प्रदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। कोल्हान विश्वविद्यालय की हालिया प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब केवल संबंधित विषय के योग्य शिक्षक ही विद्यार्थियों को आंतरिक अंक दे पाएंगे। यदि किसी कॉलेज में उस विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है और इसके बावजूद आंतरिक अंक दिए जाते हैं तो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के लागू होने से विशेष रूप से सरकारी कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां लंबे समय से विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षक विहीन कॉलेजों के छात्रों के लिए न केवल आंतरिक परीक्षा बल्कि प्रायोगिक परीक्षाओं और वाईवा को सुचारू रूप से संपन्न कराना बड़ी चुनौती होगी। समस्या से निपटने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज में संबंधित विषय के शिक्षक नहीं हैं तो कॉलेज के प्राचार्य आपसी समन्वय से दूसरे कॉलेजों से शिक्षकों की व्यवस्था कर परीक्षा संपन्न कराएं। इसके बावजूद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि समय सीमा के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन अंक अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और नियमों की अनदेखी करने पर परीक्षा परिणामों में देरी या त्रुटि होने की पूरी संभावना है।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 18 अगस्त तक

कोल्हान विवि की ओर से स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र (2025-29) की आंतरिक, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट और वाइवा परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार यह परीक्षाएं आगामी 18 अगस्त 2026 तक कॉलेज स्तर पर संपन्न कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी अंक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पोर्टल पर हर हाल में 22 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद या रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद प्राप्त अंकों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

कोल्हान विश्वविद्यालय में आंतरिक परीक्षा कब समाप्त होगी?
कोल्हान विवि की ओर से स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र (2025-29) की आंतरिक परीक्षा 18 अगस्त 2026 तक संपन्न कराई जाएगी।
Bhado Majhi

लेखक के बारे में

Bhado Majhi

शॉर्ट बायो : भादो माझी पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर जनजातीय बहुल इलाक़ों में पत्रकारिता कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
भादो माझी प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण पर उनका विशिष्ट अनुभव हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर :
भादो माझी ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में दैनिक जागरण अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में दैनिक जागरण में उन्हें लोकल कंटेंट क्रिएटर टीम का नेतृत्व दिया गया। 2015 से 2021 तक दैनिक जागरण में लोकल रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करने के बाद वह ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के कारण भादो माझी को पत्रकारिता की तकनीकी और फील्ड प्रैक्टिकलिटी की मजबूत समझ है। इसी वजह से उनका राजनीतिक बीट पर कमांड होने के साथ उन्हें जनजातीय समाज में आ रहे परिवर्तन की शोध स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त है। झारखंड के ट्राइबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मीडिया स्टडीज के शोध छात्रों के लिए उन्होंने फ़ील्ड गाइड के रूप में भी अपनी एक्स्पर्टीज़ को साझा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी शोध आधारित स्टोरीज को आज भी रेफरेंस के तौर पर जनजातीय मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।


ट्राइबल स्टडीज एवं योगदान
झारखंड के 32 (अब 33) जनजाति की रूढ़ि परंपरा से लेकर स्वशासन व्यवस्था के बारे में उनकी पकड़ न सिर्फ़ इन जनजातियों के बीच मज़बूत है बल्कि अलग अलग माध्यमों से इन समुदायों की स्थिति और संभावनाओं पर भी इनकी रिपोर्ट सरकार के नीति निर्धारकों तक के लिए इन जनजातियों का मंतव्य प्रस्तुत करती रही है। भादो माझी का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना तो है ही, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज बनकर नीति निर्धारकों तक वस्तुस्थिति पहुंचाना और भविष्य की रणनीति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है।


विशेषज्ञता
झारखंड के 32 जनजाति समाज की समझ
रूढ़ि परंपरा पर गहरी पकड़
सुदूर गांवों के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासियों से सीधा संवाद
झारखंड की सभी जनजाति की भाषा की जानकारी
देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल समाज से आना

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