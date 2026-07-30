सभी प्रकार के विद्यालयों में एमडीएम के गुणवत्ता की होगी जांच
बेतिया, बेतिया कार्यालय सभी विद्यालयों में भोजन तैयार करने से पहले चावल, दाल, तेल,
बेतिया, बेतिया कार्यालय सभी विद्यालयों में भोजन तैयार करने से पहले चावल, दाल, तेल, मसाले, सोयाबीन, चना एवं सब्जियों सहित सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य होगी। किसी भी परिस्थिति में एक्सपायरी अवधि वाली खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित करना होगा, ताकि नमी या अन्य कारणों से खाद्य सामग्री खराब न हो।जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण) कुमकुम पाठक ने मध्याह्न भोजन के संचालन में गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सभी सरकारी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं अनुदानित मदरसों को विभागीय निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित एमडीएम संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।डीपीओ ने बताया कि डीपीओ ने रसोईघर, भंडारगृह, पेयजल स्रोत एवं शौचालय की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कचरे के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया है। भोजन परोसने से पहले सभी बच्चों के हाथ साबुन से धुलवाने तथा थाली, गिलास एवं अन्य बर्तनों की अच्छी तरह सफाई के बाद ही उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
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