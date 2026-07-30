Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सभी प्रकार के विद्यालयों में एमडीएम के गुणवत्ता की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

बेतिया, बेतिया कार्यालय सभी विद्यालयों में भोजन तैयार करने से पहले चावल, दाल, तेल,

सभी प्रकार के विद्यालयों में एमडीएम के गुणवत्ता की होगी जांच

बेतिया, बेतिया कार्यालय सभी विद्यालयों में भोजन तैयार करने से पहले चावल, दाल, तेल, मसाले, सोयाबीन, चना एवं सब्जियों सहित सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य होगी। किसी भी परिस्थिति में एक्सपायरी अवधि वाली खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित करना होगा, ताकि नमी या अन्य कारणों से खाद्य सामग्री खराब न हो।जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण) कुमकुम पाठक ने मध्याह्न भोजन के संचालन में गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी सरकारी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं अनुदानित मदरसों को विभागीय निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित एमडीएम संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।डीपीओ ने बताया कि डीपीओ ने रसोईघर, भंडारगृह, पेयजल स्रोत एवं शौचालय की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कचरे के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया है। भोजन परोसने से पहले सभी बच्चों के हाथ साबुन से धुलवाने तथा थाली, गिलास एवं अन्य बर्तनों की अच्छी तरह सफाई के बाद ही उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।