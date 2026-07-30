अपडेट-----ब्यूरो:::::::परीक्षा विधेयक लोकसभा से पारित, आज परीक्षा विधेयक लोकसभा से पारित, आज राज्यसभा में पेश होगाराज्यसभा में पेश होगा

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नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में पास कर दिया गया। सरकार गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश करेगी। इस विधेयक में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्तापक्ष के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान हुए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दोपहर ढाई बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक में पेपर लीक रोकने के कई कड़े प्रावधान किए गए हैं。

गोली नहीं चलाई गई : जितेंद्र सिंह पेपर लीक पर चर्चा और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों पर गोली नहीं चलाई गई, इसलिए गोली चलाने का आदेश देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन आदि में गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट या एसडीएम देता है। विपक्ष के हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में पांच महीने में फैसला आ जाएगा।

कांग्रेस सांसद गोगोई पर निशाना साधा केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के मासूम बच्चों पर जुल्म करने का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई हताहत नहीं हो। उन्होंने कहा कि शायद गौरव गोगोई अपने अनुभव से बोल रहे थे। क्योंकि असम में 1979 से 1984 तक छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई में 860 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर छात्र थे। उस समय असम में कांग्रेस की सरकार थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

जेन-जी की भाषा में जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब देने के लिए जेन-जी की भाषा का भी इस्तेमाल किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते फोमो (कुछ छूट जाने का डर ) का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को डर है कि वह पूरे आंदोलन में पीछे छूट गए हैं।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़ा बिल पेश केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण के नियमों को सख्त करने के लिए एक बिल पेश किया। इसके तहत, घटना के दो साल बाद की जाने वाली रिपोर्ट के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) की मंजूरी जरूरी होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026’ पेश किया। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जुलाई को पेश करने की मंजूरी दी थी। इसका मकसद ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून, 1969’ (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि देर से पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाया जा सके। बिल में कहा गया है कि इससे जन्म और मृत्यु की घटना की समय पर जानकारी मिल सकेगी।