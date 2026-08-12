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ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर प्रधानाचार्यों को कार्रवाई की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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लखीमपुर। परिषद के निर्देशों के बावजूद विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने पर जिला

ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर प्रधानाचार्यों को कार्रवाई की चेतावनी

लखीमपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशों के बावजूद विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कड़ा रुख अपनाया है। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यालय से सात अगस्त को जारी पत्र में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति वेब पोर्टल अथवा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में परिषद के सचिव की ओर से 31 मार्च 2026 को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी अधिकांश विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिषद की ओर से जारी अन्य निर्देशों का भी अक्षरशः अनुपालन किया जाए। आदेशों की अनदेखी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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