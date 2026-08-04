उपमंडल अधिकारी हर महीने सड़क का निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगे

- शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने मंगलवार को जीएमडीए अधिकारियों की बैठक में दिशा-निर्देश दिए

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। नई सड़कों की निर्माण गुणवत्ता की अब पहले से ज्यादा सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक नई सड़क पर उपमंडल अधिकारी की तरफ से हर महीने निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट को कार्यकारी अभियंता को सौंपी जाएगी। कार्यकारी अभियंता को हर तीन महीने में निरीक्षण करना होगा। डिफेक्ट लाइबीलिटी पीरियड के दौरान निर्माण एजेंसी से समय रहते सड़क की खामियों को दूर करवाना होगा। यह आदेश शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने मंगलवार को जीएमडीए अधिकारियों की बैठक के दौरान जारी किए। उन्होंने पानी, सीवर, बरसाती पानी की निकासी, फुटपाथ और पार्क को लेकर समीक्षा की। चंदू बुढेड़ा से सेक्टर-72 तक बिछाई जा रही पानी की पाइप लाइन की समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता आरएस जांगड़ा ने बताया कि 22 किमी पाइप लाइन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। 25 लीकेज को ठीक करवाया जा चुका है। पांच किमी लंबी पाइप लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में मिल रही लीकेज को दुरुस्त करने के बाद सेक्टर-68 से लेकर सेक्टर-80 तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जाएगा।

पानी की पाइपलाइन का कार्य जांगड़ा ने ऐसी को बताया कि सेक्टर-58 से लेकर ग्वाल पहाड़ी तक पाइप लाइन डालने का कार्य दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। इस पाइप लाइन से 19.5 एमएलडी पानी की सप्लाई होगी। इस बैठक में मुख्य अभियंता प्रवीण चौधरी, आरएस जांगड़ा, अधीक्षक अभियंता प्रवीण कुमार, पार्क प्रबंधक डॉ. अशोक कुमार, कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा, अभिनव वर्मा, विक्रम सिंह, क्षितिज कुमार, डीटीपी प्रवीण कुमार, प्रेरणा सिहाग आदि मौजूद थे।

बरसाती पानी की निकासी जीएमडीए अधिकारियों ने ढेसी को बताया कि सेक्टर-88 से लेकर सेक्टर-115 तक 90 किमी लंबा बरसाती नाला बनाया जा चुका है। साढ़े छह किमी बरसाती नाला बनाया जा रहा है। एचएसवीपी ने कुछ बरसाती नाले को बनाया है। दोनों एजेंसियां मिलकर बरसाती पानी की निकासी में आ रही दिक्कतों को दूर कर रही हैं।

फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण जीएमडीए अधिकारियों ने बताया कि दादी सती चौक और आंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर और मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप अंडरपास का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इसके तहत टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

टाउन पार्क का रखरखाव जीएमडीए अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-21, 22, 23 में करीब 20 एकड़ में विकसित टाउन पार्क का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जाएगा। सीएसआर के तहत फाउंटेन लगाया जाएगा। चारदीवारी की मरम्मत की जा रही है। पार्क को अतिक्रमणमुक्त करवाया जाएगा।

फुटपाथ के सुधार ढेसी ने आदेश जारी किए कि फुटपाथ को चलने लायक बनाएं। अधिकांश सड़कों पर फुटपाथ की हालत बदतर अवस्था में है। जिन मार्गों पर आवाजाही अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर फुटपाथ बनाए जाएं। एचएसवीपी ने मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के आसपास फुटपाथों के सुधार का निर्णय लिया है। जीएमडीए को राजीव चौक से टॉवर ऑफ जस्टिस तक प्राथमिकता के आधार पर पैदल यात्रियों के अनुकूल फुटपाथ विकसित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा ने बताया कि इस पूरे मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बाद आवश्यक निर्माण और सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे。