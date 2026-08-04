हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव- तीन दिन में छात्रों की 100 फीसदी फेस रिकॉग्निशन हाजिरी सुनिश्चित करें, नहीं तो होगी कार्रवाई हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव- तीन दिन

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के सरकारी विद्यालयों में अब छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम (एफआरएस) के माध्यम से दैनिक उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी को पत्र जारी कर कहा है कि तीन दिनों के भीतर सभी विद्यालयों में टैबलेट के माध्यम से छात्रों की दैनिक उपस्थिति शुरू कराई जाए। आदेश का पालन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने पत्र में क्या कहा? डीएम ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के बावजूद कई विद्यालयों में एफआरएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी है। इसे गंभीरता से लेते हुए तीन दिनों की समय-सीमा तय की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुपालन नहीं कराने वाले विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाए।

शिक्षा विभाग का कदम डीएम के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी जिले के सभी विद्यालय प्रधानों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, लेखा सहायकों, प्रखंड आईसीटी समन्वयकों एवं बीईडीएमसी ऑपरेटरों को आदेश जारी कर शिक्षक एवं छात्रों का शत-प्रतिशत एफआरएस निबंधन और दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पर संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

कटिहार जिले की उपस्थिति स्थिति कटिहार जिले में 57.6 प्रतिशत छात्रों की ही दर्ज हो रही एफआरएस उपस्थिति

समग्र शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 5 लाख 81 हजार 308 छात्रों का एफआरएस पंजीकरण किया गया है। इनमें से 3 लाख 34 हजार 584 छात्रों की उपस्थिति दर्ज हुई, जबकि 2 लाख 46 हजार 724 छात्र अनुपस्थित रहे। इस प्रकार जिले की औसत छात्र उपस्थिति 57.6 प्रतिशत रही। वहीं 15 हजार 446 शिक्षकों में से 15 हजार 268 का एफआरएस पंजीकरण हो चुका है, लेकिन केवल 5 हजार 130 शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हुई, जबकि 10 हजार 138 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों की औसत उपस्थिति मात्र 33.2 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रदर्शन के आंकड़े इन प्रखंडों का प्रदर्शन बेहतर, कई जगह स्थिति चिंताजनक

छात्र उपस्थिति के मामले में डंडखोरा (75.1 प्रतिशत), अमदाबाद (70.1 प्रतिशत), बलरामपुर (62.3 प्रतिशत), प्राणपुर (61 प्रतिशत) और मनसाही (60.1 प्रतिशत) का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। वहीं कटिहार सदर (58.5 प्रतिशत), कोढ़ा (59 प्रतिशत) और बारसोई (57.7 प्रतिशत) जिला औसत के आसपास रहे। दूसरी ओर हसनगंज (42 प्रतिशत), कुर्सेला (52.1 प्रतिशत), कदवा (55 प्रतिशत), बारारी (55.6 प्रतिशत) और समेली (59.5 प्रतिशत) में उपस्थिति बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।

टेक्नोलॉजी का उपयोग एफआरएस से बढ़ेगी पारदर्शिता

डीईओ राहुल चन्द्र चौधरी ने बताया कि फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू होने से विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति की संभावना समाप्त होगी। छात्रों एवं शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।