स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर पर लगेगी रोक

सीतामढ़ी, हिप्र। जिले के स्कूल परिसरों में अब आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सीतामढ़ी सहित राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए व्यापक सुरक्षा गाइडलाइन जारी की हैं। परिषद के राज्य परियोजना निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने डीईओ व डीपीओ को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने तथा डॉग-बाइट की घटनाओं की रोकथाम के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जागरूकता अभियान चलेगा, रेबीज उपचार की होगी त्वरित व्यवस्था: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के आलोक जिले के सभी विद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।