स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर पर लगेगी रोक
सीतामढ़ी में, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, परिषद ने रेबीज उपचार के लिए त्वरित व्यवस्था और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सीतामढ़ी, हिप्र। जिले के स्कूल परिसरों में अब आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सीतामढ़ी सहित राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए व्यापक सुरक्षा गाइडलाइन जारी की हैं। परिषद के राज्य परियोजना निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने डीईओ व डीपीओ को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने तथा डॉग-बाइट की घटनाओं की रोकथाम के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जागरूकता अभियान चलेगा, रेबीज उपचार की होगी त्वरित व्यवस्था: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के आलोक जिले के सभी विद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इनमें पशुओं के प्रति सतर्क व्यवहार, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार व तत्काल सूचना देने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी साथ ही, रेबीज उपचार की सुविधा वाले अस्पतालों से विद्यालयों का समन्वय स्थापित कर आपात स्थिति में त्वरित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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