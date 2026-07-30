श्रावण मास में वाहन के ऊपर नहीं लगेंगे लगेज कैरियर

अलीगढ़ में श्रावण मास के दौरान वाहनों पर लगेज कैरियर लगाने पर प्रतिबंध है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश में यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, वाहनों की फिटनेस, साफ-सफाई और चालक के व्यवहार को बेहतर बनाने की सलाह दी गई है।

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। श्रावण मास के दौरान वाहनों के ऊपर लगेज कैरियर नहीं लगाए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन आयुक्त की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को कांवड़ यात्रा एवं श्रावण मेला-2026 के दृष्टिगत संभागीय परिवहन कार्यालय में बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों एवं वाहन चालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने यूनियन पदाधिकारियों व वाहन चालकों को प्रदेश से जारी गाइडलाइन के बारे में बताया। इस दौरान आरटीओ दीपक कुमार शाह, आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार, एआरटीओ सतेन्द्र कुमार, उपेन्द्र विक्रम सिंह आदि मौजूद थे। यह दिए गए हैं निर्देश

सुरक्षा उपाय - कांवड़ यात्रा/श्रावण मेला में जाने वाली समस्त वाहनों के सभी प्रपत्र पूर्ण करा लिये जायें। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

वाहनों की देखभाल - वाहनों में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य जैसे-पेंटिंग, सीट, खिड़कियों के शीशे आदि को ठीक करा लिया जाये।

- यात्रियों को ले जानी वाली वाहनों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

यात्री सुरक्षा - चालक/परिचालकों के द्वारा यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता न की जाए, बल्कि नम्रतापूर्वक मधुर व्यवहार किया जाए।

- महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के दौरान उन्हें सीट पर प्राथमिकता के आधार पर बैठाया जाए।

चालक की जिम्मेदारियाँ - चालक को पर्याप्त विश्राम दिया जाये, ताकि दुर्घटना की संभवाना न रहे।

- वाहन के ऊपर लगेज/कैरियर न लगाया जाए।

परिवहन नियम - बसों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे-गैस सिलेण्डर, कैरोसीन, स्टोव, पेट्रोमैक्स आदि का परिवहन न किया जाये।

- वाहन के चालक/परिचालक के द्वारा ड्यूटी के दौरान पान मसाला, गुटखा, शराब तथा अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न किया जाये।

-वाहनों में अग्निसुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र को चालू हालत में रखा जाये।

-डायवर्जन योजना का अनुपालन करते हुये प्रतिबन्धित मार्गों पर वाहनों का संचालन न किया जाए।

-वाहनों में ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिंग न की जाए।