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क्षेत्र पंचायतों के कामकाज पर अब एडीओ पंचायत करेंगे निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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क्षेत्र पंचायतों में विकास योजनाओं को लेकर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के सही उपयोग पर जोर दिया गया है।

क्षेत्र पंचायतों के कामकाज पर अब एडीओ पंचायत करेंगे निगरानी

क्षेत्र पंचायतों के नियामकीय कार्यों और पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं में लापरवाही अब भारी पड़ेगी। शासन के निर्देश पर डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने जिले के सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) और राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) से मिलने वाली धनराशि का नियमानुसार उपयोग नहीं होने को शासन ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर बीडीओ के अधीन रहते हुए एडीओ पंचायत सभी नियामकीय कार्यों का संपादन करेंगे। पंचायती राज विभाग से वित्त पोषित योजनाओं के निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी एडीओ पंचायत की होगी।

वहीं, डीपीआरओ क्षेत्र पंचायतों से जुड़े नियामकीय कार्यों और योजनाओं की जांच एवं अनुश्रवण करेंगे। डीपीआरओ के क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान मांगे जाने वाले सभी अभिलेख और दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित बीडीओ की होगी। इससे निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने लाने पर जोर दिया गया है। निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह और प्रमुख सचिव अनिल कुमार के निर्देशों का हवाला देते हुए डीपीआरओ ने 29 जुलाई 2026 के शासनादेश का भी कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को की गई कार्रवाई और अनुपालन की रिपोर्ट निदेशालय स्तर पर भेजनी होगी।

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