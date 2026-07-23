जनगणना प्रशिक्षण से गैरहाजिरी पड़ी महंगी, पांच प्रशिक्षुओं से जवाब-तलब

भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षुओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा गया है। जनगणना कार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी और प्रशिक्षण में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। चार सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही पर डीएम सख्त देर से पहुंचने वाले प्रशिक्षु से भी मांगा गया स्पष्टीकरण फोटो 11 शहर के सर्किट हाउस सभागार में गुरुवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते हुए डीआईओ सह अपर जिला जनगणना अधिकारी तारणी कुमार व अन्य मास्टर ट्रेनर न्यूमेरिक 622 क्षेत्रीय अधिकारी होंगे प्रशिक्षित पेज पांच की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम से गैरहाजिर रहना जिले में पांच प्रशिक्षुओं को महंगा पड़ गया।

प्रशिक्षण के परिणाम प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने और देर से पहुंचने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पांच प्रशिक्षुओं से शो-कॉज किया है। जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से जनगणना कार्य में लगे कर्मियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने या निर्धारित समय का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशिक्षण प्रक्रिया जिला अतिथि गृह के सभागार और मीटिंग हॉल में जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित पाए गए यूएमवी मांझी के शिक्षक राजेश कुमार, अमनौर के आवास सहायक संजय कुमार यादव और दरियापुर के कृषि समन्वयक सुशील कुमार से जवाब-तलब किया गया है। वहीं, मढ़ौरा के पंचायत रोजगार सेवक अजय कुमार भक्त को प्रशिक्षण में देर से पहुंचने के मामले में शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक अन्य प्रशिक्षु के संबंध में भी प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।

चार्ज अधिकारियों के निर्देश चार्ज अधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके अधीन कार्यरत फील्ड फंक्शनरीज की प्रशिक्षण में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। यदि किसी कारण से कोई कर्मी प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाता है तो आवश्यकतानुसार उसके स्थान पर दूसरे कर्मी को रिप्लेस कर अगले दिन के प्रशिक्षण में शामिल कराया जाए। प्रशासन का मानना है कि जनगणना के कार्य को त्रुटिरहित तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऐसे में प्रशिक्षण से गैरहाजिरी को किसी भी स्तर पर सामान्य नहीं माना जाएगा।

पिछली कार्रवाइयाँ पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जनगणना कार्य में शिथिलता, लापरवाही या अनुपस्थिति पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले भी जनगणना के प्रथम चरण के प्रशिक्षण और वास्तविक कार्य के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले फील्ड ट्रेनर, प्रगणक, पर्यवेक्षक, राजस्व कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ जिला पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जा चुकी है। संबंधित मामलों में जनगणना अधिनियम, 1948 की सुसंगत धाराओं के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

प्रशिक्षण की सामग्री चार सत्रों में दिया जा रहा एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में डीआईओ सह अपर जिला जनगणना अधिकारी तारणी कुमार ने बताया कि चार्ज अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण चार सत्रों में कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिला जनगणना हस्तपुस्तिका का परिचय, क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका, ग्राम निर्देशिका अनुसूची और नगर निर्देशिका अनुसूची की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा मोबाइल एप का डेमो और प्रैक्टिस, पोर्टल के उपयोग और कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है।प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र के अंत में ओपन हाउस चर्चा आयोजित की जा रही है, ताकि प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया जा सके। वहीं, प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों की क्षमता और समझ का आकलन करने के लिए ऑनलाइन क्विज भी आयोजित की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटि की गुंजाइश को समाप्त करना है।