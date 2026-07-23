बीईओ के निरिक्षण में आरटीई सत्यापन में मिली गड़बड़ी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे अनुपस्थित मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी सिराथू डॉ. प्रज्ञा सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में पांच निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत दर्ज बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इसके बाद संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबंधकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। निरीक्षण के दौरान मीरा देवी प्राथमिक विद्यालय इचौली में आरटीई के तहत नामांकित 53 छात्रों में 29, गयादीन साहू विद्यालय रूप नारायण पुर गोरियों में 31 में 19, मातृभूमि पब्लिक स्कूल समसाबाद में 183 में 97 तथा आरके मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल मलकिया में 32 में 29 छात्र अनुपस्थित मिले।

वहीं कृष्णा देवी पीएस साखा में 30 नामांकित छात्रों में केवल 16 ही उपस्थित पाए गए। विद्यालय प्रशासन चालू सत्र के नामांकित छात्रों से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी उपलब्ध नहीं करा सका। खंड शिक्षा अधिकारी ने जारी नोटिस में विद्यालय प्रबंधन से पूछा है कि नामांकित छात्र विद्यालय में उपस्थित क्यों नहीं हैं, और यदि किसी छात्र ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो उसका नाम अब भी छात्र पंजिका में क्यों दर्ज है। सभी विद्यालयों को शपथ पत्र के साथ बिंदुवार जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. प्रज्ञा सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और शपथ पत्र का भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि जारी करने की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप केवल पात्र एवं वास्तविक छात्रों को ही योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी स्तर पर अनियमितता या फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।