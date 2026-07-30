यूरिया की ओवररेटिंग व टैगिंग पर दुकान का लाइसेंस निलंबित
मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के आधार पर खुटार क्षेत्र के एक उर्वरक दुकान पर ओवररेटिंग और जबरन टैगिंग का मामला सही पाया गया। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया। जांच में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 का उल्लंघन पाया गया।
खुटार। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच में खुटार क्षेत्र की एक उर्वरक दुकान पर यूरिया की ओवररेटिंग और जबरन टैगिंग का मामला सही पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रतिष्ठान का उर्वरक पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खुटार विकासखंड के ग्राम प्रतापपुर निवासी राजकुमार सिंह की शिकायत पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ने 29 जुलाई को मै. शिवम फर्टिलाइजर्स, हरनाई का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालक राकेश कुमार और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। मौके पर कृषि कार्य के लिए यूरिया खरीदने पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्हें एक बोरी यूरिया के साथ 10 प्रतिशत जिंक का एक पैकेट अनिवार्य रूप से देकर 700 रुपये वसूले जा रहे थे।
जांच में यह उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की जांच में बिक्री का अंकन अधूरा मिला। साथ ही प्रतिष्ठान पर स्टॉक और बिक्री दर का बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं था। मौके पर 547 बोरी यूरिया, 70 बोरी सुपर फास्फेट पाउडर, 25 बोरी दानेदार सुपर फास्फेट तथा 10 प्रतिशत जिंक के पांच पैकेट मिले। सुपर फास्फेट और जिंक के नमूने लेकर अधिसूचित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में मामले को उर्वरक की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और टैगिंग की श्रेणी में मानते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडनीय माना गया। इसके आधार पर मै. शिवम फर्टिलाइजर्स, हरनाई का उर्वरक पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
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