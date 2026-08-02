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रोडवेज डिपो के संविदा चालक-परिचालकों के अनुबंध निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर यूपी परिवहन निगम ने बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले तीन संविदा चालकों और दो परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया गया और उनकी प्रतिभूति जब्त कर ली गई। विभाग का कहना है कि अनुपस्थिति से बस संचालन पर असर पड़ रहा था।

रोडवेज डिपो के संविदा चालक-परिचालकों के अनुबंध निरस्त

मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुजफ्फरनगर डिपो में लंबे समय से बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे तीन संविदा चालक और दो संविदा परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार सिन्हा द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं तथा उनकी प्रतिभूति भी जब्त कर ली गई है।वरष्ठि केंद्र प्रभारी की रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित चालक-परिचालकों को कई बार बुलावा पत्र और अंतिम नोटिस जारी कर ड्यूटी पर लौटने का अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। विभाग का कहना है कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से बस संचालन प्रभावित हो रहा था और निगम के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

कार्रवाई की जद में आए संविदा परिचालकों में गौरव चौहान और कुमारी प्रतीक्षा देवी, जबकि संविदा चालकों में अमित राठी, मुकीम अहमद और मुस्तकीम शामिल हैं। परिवहन निगम ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सभी पांचों के अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई निगम हित एवं संचालन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

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