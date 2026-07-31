शहर के 41 वकीलों पर दर्ज हैं 257 गंभीर मुकदमे

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दागी वकीलों पर हाईकोर्ट का रुख सख्त होने के बाद अब कमिश्नरेट पुलिस ने गंभीर मुकदमों की अलग सूची तैयार कर ली है। पिछले 10 वर्षो के आंकड़े जुटाने के बाद पुलिस को 41 वकीलों पर 257 गंभीर मुकदमे दर्ज मिले हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत अन्य मुकदमे शामिल हैं। वकीलों के करीब 50 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट भी लग चुकी है। बता दें 23 जुलाई को यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर वकीलों पर दर्ज मुकदमों की डिटेल 15 दिनों के अंदर मांगी है। पत्र की प्रति जिला जज, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसडीएम और तहसीलदार को भेजी गई है। इटावा के अधिवक्ता मो. कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 जून को 61 पेज का आदेश जारी किया था। आदेश में न्यायमूर्ति ने यूपी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की थी। आदेश में कहा गया, वकीलों पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई उनके जिलों में नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए प्रदेशभर के जिलों की सूची जारी करते हुए मुकदमे कहां सुने जाएंगे, यह दिशा-निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में कानपुर में चल रहे वकीलों के मुकदमे उन्नाव भेजे जाएंगे, जबकि वहां के मुकदमे कानपुर आएंगे। इन सबके बीच यूपी बार काउंसिल ने 23 जुलाई को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर 15 दिनों में दागी वकीलों की सूची मांगी है। इसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले 10 वर्षों के दौरान वकीलों पर दर्ज मुकदमों की सूची तैयार की। इसमें सामान्य और गंभीर मुकदमों की अलग-अलग सूची तैयार की है। 41 वकीलों पर गंभीर अपराध दर्ज मिले हैं। इसमें 23 पर गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। गंभीर मुकदमों में हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर, अपहरण, रंगदारी वसूलने जैसे केस हैं। चार वकीलों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है जबकि एक दर्जन की हिस्ट्रीशीट कार्यवाही चल रही है。