ड्रॉप आउट बच्चों के सत्यापन में लापरवाही पर बीईओ सख्त
चिरईगांव, संवाद। बीआरसी कार्यालय में नोडल संकुल शिक्षकों की बैठक में बीईओ प्रीति सिंह ने ‘अपार’ आईडी जारी करने और ड्रॉप आउट बच्चों के सत्यापन में लापरवाही पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि निर्धारित समय में कार्य न होने पर कार्रवाई होगी। स्कूलों ने बताया कि बच्चों के आधार कार्ड की कमी से समस्या आ रही है।
चिरईगांव, संवाद। आशापुर स्थित बीआरसी कार्यालय में शनिवार को नोडल संकुल शिक्षकों की समीक्षा बैठक में बीईओ प्रीति सिंह ‘अपार’ आईडी जारी करने और ड्रॉप आउट बच्चों के सत्यापन में लापरवाही पर सख्त दिखीं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए दो दिन में लंबित मामले निपटाने का निर्देश दिया। चेताया कि ऐसा न होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम
बीईओ ने कहा कि 14 वर्ष तक की आयुवाले बच्चे अनिवार्य शिक्षा के दायरे में हैं। यदि कोई बच्चा किसी कारण से पढ़ाई छोड़ता है तो शिक्षा विभाग के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। बच्चे के विद्यालय बदलने की भी सूचना होनी जरूरी है। उन्होंने ‘अपार’ आईडी जारी करने और ड्रॉप आउट बच्चों के सत्यापन में लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। कहा कि इनसे संबंधित सारे लंबित काम दो दिन में निपटाए जाएं। इस दौरान विद्यालयवार ‘अपार’ आईडी और ड्रॉप आउट बच्चों की ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा की गई।
बच्चों की जानकारी की कमी
बैठक में शिक्षकों ने बताया कि कई बच्चों और उनके अभिभावकों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हैं। इससे ‘अपार’ आईडी जारी नहीं हो पा रही है। कई बच्चों ने विद्यालय बदले हैं। उनके नए पेन प्राप्त हो चुके हैं जबकि कुछ बच्चे अभिभावकों के साथ दूसरी जगह चले गए। बीईओ ने ऐसे मामलों के लिखित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें