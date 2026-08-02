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सीएमआर जमा नहीं करने वाले 25 पैक्स पर कार्रवाई की तैयारी, होगा भौतिक सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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खरीफ विपणन मौसम के तहत कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा करने में लापरवाही बरतने वाले पैक्सों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी प्रखंड सहकारिता अधिकारियों को बकायेदार पैक्सों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। यदि विसंगति मिली तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएमआर जमा नहीं करने वाले 25 पैक्स पर कार्रवाई की तैयारी, होगा भौतिक सत्यापन

खरीफ विपणन मौसम के तहत कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा करने में लापरवाही बरतने वाले पैक्सों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य एक लाख 17 हजार 427 मीट्रिक टन के मुकाबले अब भी 1,357 मीट्रिक टन सीएमआर जमा नहीं हो सका है। इस मामले में करीब 25 पैक्स विभाग के रडार पर हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ) ने सभी प्रखंड सहकारिता अधिकारियों को बकायेदार पैक्सों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान और सीएमआर के स्टॉक में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी न हो। इसके लिए सभी संबंधित पैक्स गोदामों एवं संबद्ध राइस मिलों में उपलब्ध धान और सीएमआर चावल के वास्तविक स्टॉक का अभिलेखों से मिलान किया जाएगा。

सत्यापन प्रक्रिया

सत्यापन के दौरान खरीद, मिलिंग और सीएमआर जमा से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहन जांच होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति मिलती है तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। विभाग का मानना है कि इस अभियान से बकाया सीएमआर जमा नहीं होने के वास्तविक कारण सामने आएंगे और जिम्मेदार संस्थाओं की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

कार्रवाई की दिशा

सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में स्टॉक की कमी, रिकॉर्ड में हेराफेरी अथवा सरकारी धान एवं सीएमआर के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित पैक्स प्रबंधन और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने सभी प्रखंड सहकारिता अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि दोषी पैक्सों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई में विलंब न हो।

(गया जी से राजेश कुमार मिक़्क़ी की रिपोर्ट)

सामान्य प्रश्न

सहकारिता विभाग ने किस पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है?
सहकारिता विभाग ने कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा करने में लापरवाही बरतने वाले करीब 25 पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।
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