31 जुलाई तक सीएमआर जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

डीएम ने दिए सख्त निर्देश, लंबित सीएमआर नहीं देने वाली समितियों पर गबन का केस और मिलों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट क में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल...

31 जुलाई तक शत-प्रतिशत कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा नहीं करने वाली समितियों के अध्यक्षों और राइस मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने दिया।

सीएमआर की उपलब्धता बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 1,80,901.847 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 1,22,554.770 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना है। इसमें अब तक 1,15,347.892 मीट्रिक टन यानी 94.12 प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति की जा चुकी है। अभी 7,339.397 मीट्रिक टन यानी 253 लॉट सीएमआर की आपूर्ति लंबित है।

लंबित सीएमआर की जानकारी समीक्षा के दौरान पिपरा (बारुण), कंचनपुर (ओबरा), बैरांव (कुटुंबा), भरूब (ओबरा), ईटार (रफीगंज), पिपरा (नवीनगर), बौर (रफीगंज), सरसौली (ओबरा) और व्यापार मंडल ओबरा सहित कई समितियों में अधिक लंबित सीएमआर पाया गया।

गंभीर कार्रवाई की चेतावनी डीएम ने रवि मिनी राइस मिल, मां अम्बे एग्रो प्रोसेसिंग, आयुष राइस मिल, प्रशांत राइस मिल, देवन्ती फूड्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. समेत अन्य मिलों द्वारा अपेक्षित सीएमआर आपूर्ति नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी मिलरों और समिति अध्यक्षों को 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्राथमिकी और कानूनी कार्रवाई जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि ओबरा प्रखंड के भरूब पैक्स द्वारा लंबे समय से सीएमआर आपूर्ति नहीं किए जाने पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं कुटुंबा प्रखंड के दधपा पैक्स द्वारा सीएमआर आपूर्ति में लगातार विलंब को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना में आवेदन दिया गया है।

सीएमआर जमा न करने पर कार्रवाई डीएम ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में सीएमआर जमा नहीं करने वाली समितियों पर सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज कराया जाएगा। ऐसी समितियों को आगामी अधिप्राप्ति वर्ष में धान खरीद से वंचित रखा जाएगा और सहकारिता अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं समय पर सीएमआर नहीं देने वाले राइस मिलों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे。