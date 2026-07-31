अवैध खनन में तीन जेसीबी, तीन डंपर सीज
डीएम डॉ. अमित पाल के निर्देशानुसार, जिला खान अधिकारी और इंस्पेक्टर ने 24 घंटे के अभियान में आठ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें तीन जेसीबी, तीन डंपर मिट्टी के अवैध खनन में शामिल थे। सभी वाहनों को सीज किया गया है, और विभाग ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की पुष्टि की है।
डीएम डॉ. अमित पाल के निर्देशानुसार जिला खान अधिकारी व इंस्पेक्टर ने 24 घंटे अभियान चलाकर आठ वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। इसमें तीन जेसीबी, तीन डंपर मिट्टी के अवैध खनन में शामिल रहे तो दो डंपर ओवरलोड बालू लेकर परिवहन करते मिले। अभियान चलाकर खनन टीम द्वारा की गई कार्रवाई से हड़कम्प मचा है। डीएम ने अवैध खनन, परिवहन को लेकर खनन व परिवहन को विभाग को सख्त निर्देश दे रखा है। उनके निर्देश के क्रम में गुरुवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक जिला खान अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल व खनन इंस्पेक्टर शत्रुघन सिंह द्वारा सघन अभियान चलाया गया।
इस दौरान तीन जेसीबी मिट्टी का अवैध खनन करते मिली तो इतने की डंपर मिट्टी का अवैध तरीके से परिवहन करते पाये गए। सभी छ: वाहनों को सदर कोतवाली में सीज कर दिया गया। इसके अलावा मंझनपुर कोतवाली में एक तो महेवाघाट में एक डंपर को ओवरलोड व अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर सीज किया गया। खनन टीम की कार्रवाई से अवैध खनन व परिवहन करने वालों में हड़कम्प मच गया है। जिला खान अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।
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